Präsidentin Caputova sagte der staatlichen Nachrichtenagentur TASR, es gebe noch immer viel zu tun, um die Macht- und Verwaltungsstrukturen des Landes zu festigen. Man sei weiterhin ein junger Staat. Deshalb hätten die Institutionen des Rechtsstaats noch nicht die gleiche Autorität wie in älteren Demokratien. Mit Blick auf Konflikte in anderen Ländern hob Caputova hervor, dass die Teilung der damaligen Tschechoslowakei auf friedliche Weise erfolgte. Zudem sei Tschechien heute engster Partner, Verbündeter und Freund der Slowakei. Eine weitere Errungenschaft sei, dass beide Länder der Europäischen Union und der NATO beigetreten und damit in westlichen Strukturen verankert seien.

Die friedliche Auflösung der Tschechoslowakei zur Jahreswende 1993/93 gilt als Vorbild für Abspaltungsbefürworter auch in anderen Regionen wie etwa Schottland, Belgien, Katalonien oder dem kanadischen Quebec, während zur gleichen Zeit Jugoslawien in blutigen Kriegen auseinanderbrach.

