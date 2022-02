Menschenkette am 13. Februar 2020, dem 75. Jahrestag der Zerstörung Dresdens. (Robert Michael/ZB/dpa)

Nach einer durch die Corona-Pandemie bedingten Pause im vergangenen Jahr ist wieder eine Menschenkette geplant, die sich am Abend schließen soll. Damit wollen tausende Bürgerinnen und Bürger der Kriegstoten gedenken sowie für Toleranz und Vielfalt demonstrieren. Sachsens Landeshauptstadt wehrt sich zugleich gegen eine Vereinnahmung des Jahrestages durch Rechtsextreme.

Am Vormittag legten in Dresden Sachsens Kulturministerin Klepsch und der Oberbürgermeister der Stadt, Hilbert, Kränze auf dem Nordfriedhof nieder. In der Dresdner Philharmonie wurde ein Gedenkkonzert gegeben.

