Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland wollen bei der Pflege von rund 2.000 Gräbern deportierter Juden in Südfrankreich zusammenarbeiten.

In einer Vereinbarung verpflichten sich die Bundesländer zu einer dauerhaften und würdigen Erhaltung der Grabstätten. Einige der Gräber seien in einem schlechten Zustand, heißt es. Die Nationalsozialisten verschleppten ab 1940 rund 6.700 Juden aus Baden, der Pfalz und dem heutigen Saarland nach Südfrankreich in das Konzentrationslager Gurs. Viele von ihnen starben dort an Hunger und Kälte.