In Berlin ist das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung und Versöhnung im Beisein von Bundeskanzlerin Merkel eröffnet worden. Bei dem Festakt sagte Kulturstaatsministerin Grütters, viele Jahre sei erbittert über eine angemessene Erinnerung gestritten worden. Deutschland stelle sich mit der Einrichtung einer sperrigen und politisch unbequemen Wahrheit.

Im Mittelpunkt der Einrichtung stehen Flucht und Vertreibung von rund 14 Millionen Deutschen im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Nationalsozialismus. Eine ständige Ausstellung schildert zugleich das Leid anderer europäischer Vertriebener vom 20. Jahrhundert bis in die heutige Zeit.



Jahrelang war umstritten, wie stark das Schicksal der deutschen Vertriebenen im Mittelpunkt stehen soll. Vor allem in Polen gab es Befürchtungen, die deutsche Schuld in der NS-Zeit könne relativiert werden.



Das Dokumentationszentrum geht auf einen Bundestagsbeschluss von 2008 zurück. Am Mittwoch öffnet es für Besucher.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.