Im niederländischen Erinnerungszentrum Westerbork werden seit heute die Namen aller niederländischer Holocaust-Opfer vorgelesen.

Die Lesung im früheren Durchgangslager dauert 116 Stunden, weil es sich um insgesamt 102.000 Menschen handelt. Westerbork liegt im Nordosten der Niederlande, von dem aus Juden, Sinti und Roma in die Konzentrationslager der Nazis transportiert wurden. Auch Anne Frank wurde von dort aus ins KZ deportiert.



Die Lesung der Opfer-Namen wird live ins Netz gestreamt und soll bis Montag Nachmittag dauern. Sie endet nachmittags, wenn in Auschwitz die Gedenkfeier zum 75. Jahrestag der Befreiung des deutschen Vernichtungslagers beginnt.



Seit 2005 lässt das Erinnerungszentrum von Westerbork alle vier Jahre die Opfer-Namen komplett vorlesen. Daran beteiligt sind in diesem Jahr auch Deutsche.