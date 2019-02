Die aus dem abgestürzten Flugzeug im Ärmelkanal geborgene Leiche ist die des argentinischen Fußballspielers Emiliano Sala.

Der Leichnam sei formell identifiziert worden, teilte die britische Polizei in der Nacht mit. Die einmotorige Propellermaschine mit dem 28-jährigen Sportler an Bord war vor knapp zwei Wochen nördlich der Kanalinsel Guernsey vom Radar verschwunden. Sala war in diesem Winter vom französischen Erstligisten FC Nantes zum walisischen Klub Cardiff City gewechselt.