Vier Nato-Staaten haben die syrische Regierung aufgefordert, das - so wörtlich - "rücksichtslose Töten"- in dem Bürgerkriegsland zu beenden.

Neun Jahre nach Kriegsausbruch veröffentlichten Deutschland, Frankreich, die USA und Großbritannien eine gemeinsame Erklärung. Darin heißt es, die syrische Regierung müsse den Wunsch des syrischen Volkes nach Frieden akzeptieren. Es verdiene ein Leben ohne Bombardierungen, Chemiewaffen-Angriffe, willkürliche Verhaftungen, Hunger und Folter. Das Assad-Regime müsse für die von ihm begangenen Gräueltaten zur Verantwortung gezogen werden.



Am 15. März 2011 hatten in der Hauptstadt Damaskus erstmals Menschen gegen Präsident Assad protestiert. Daraus entwickelte sich ein Bürgerkrieg, in dem hunderttausende Menschen getötet und vertrieben wurden.