Bundesaußenminister Maas hat die Verlegung des russischen Oppositionspolitikers Nawalny in ein Krankenhaus begrüßt.

Es sei eine gute Nachricht, dass dieser nun endlich dringend benötigte medizinische Versorgung zu erhalten scheine, sagte Maas nach Beratungen mit seinen EU-Kollegen. Die Sorge um die körperliche Verfassung von Herrn Nawalny werde dadurch aber nicht geringer. Denn diese sei Folge einer Haft, in der er nicht sein dürfte, meinte Maas.



Nawalny war nach Angaben der russischen Gefängnisbehörde vom Straflager in ein Krankenhaus verlegt worden. Der Kremlkritiker ist seit mehreren Wochen im Hungerstreik. Laut seinen Unterstützern ist seine Gesundheit stark angegriffen.



Nawalny hatte im August in Russland einen Mordanschlag mit dem Nervengift Nowitschok überlebt und war monatelang in Deutschland behandelt worden. Er wurde im Februar von einem russischen Gericht zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.