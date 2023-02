Windsor-Abkommen

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der britische Premierminister Sunak haben das Abkommen in Windsor vorgestellt. (AFP / DAN KITWOOD)

Frankreichs Präsident Macron sprach von einer wichtigen Entscheidung, die sowohl das Karfreitagsabkommen aus dem Jahr 1996 als auch den EU-Binnenmarkt schütze. Der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament, der SPD-Abgeordnete Lange, sprach von einem Neustart der Beziehungen. Der CDU-Politiker McAllister äußerte als Leiter des Auswärtigen Ausschusses die Hoffnung auf ein Ende der Dauerdebatte. In London signalisierte die Labour-Opposition Zustimmung. Künftig soll es an den Grenzübergangen zur Republik Irland eine gesonderte Abfertigung von Waren geben, die nur für die britische Provinz Nordirland bestimmt sind. Zollkontrollen bleiben aber für Waren, die nach Irland und damit in die EU transportiert werden.

Zudem soll das Parlament in Nordirland ein Mitspracherecht erhalten, inwieweit neue EU-Regelungen dort gelten sollen.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.