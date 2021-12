In einigen Bundesländern sind dreifach gegen das Coronavirus geimpfte Menschen bei 2Gplus schon von der Testpflicht befreit. (www.imago-images.de/Christian Ohde)

Erleichterungen für Geboosterte - in Teilen Deutschlands schon Realität

Die Maßnahme, über die nun bundesweit diskutiert wird, ist in einigen Bundesländern bereits in Kraft. Wer "geboostert" ist, wird in Baden-Württemberg, Thüringen, dem Saarland, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz von der Testpflicht befreit. Dann reicht ein Impf-Nachweis aus, um Zugang zu Veranstaltungen oder Restaurants mit 2G-Plus-Regel zu bekommen. In Baden-Württemberg und in Thüringen gilt das auch für Menschen, deren zweite Impfung weniger als sechs Monate zurückliegt, und für Genesene, deren Covid-19-Erkrankung nicht länger als sechs Monate her ist.

Damit reagieren die Landesregierungen auf Erkenntnisse, die vermuten lassen, dass die Gefahr einer Ansteckung mit dem Virus und auch der Übertragung auf andere nach drei Impfungen deutlich geringer ist. Außerdem sollen die Labore in Deutschland entlastet werden, denn die Testkapazitäten sind mancherorts erschöpft.

Lauterbach: Testen von dreifach Geimpften "medizinisch nicht sinnvoll"

Die Haltung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach in dieser Frage ist eindeutig: Der Mediziner und SPD-Politiker ist dafür, dass jemand, der bereits eine Auffrischungsimpfung bekommen hat, keinen Test mehr vorweisen muss, wenn irgendwo 2G plus gilt. Lauterbach sagte im ARD-Fernsehen, Geimpfte mit Auffrischimpfungen noch zum Testen zu schicken, sei medizinisch nicht sinnvoll. Zudem könne ein Ende der Testpflicht ein Anreiz sein, sich Booster-Impfungen geben zu lassen.

Die FDP-Gesundheitsexpertin Aschenberg-Dugnus sieht das ähnlich. Sie sagte der Deutschen Presse-Agentur, man könne auch mit einer Drittimpfung keinen hundertprozentigen Schutz erreichen. "Aber selbst wenn ein Impfdurchbruch kommen sollte, ist man gut vor einem schweren Verlauf geschützt."

Krisenstabsleiter Breuer: "Impfen, impfen, impfen!"

Hintergrund der Bemühungen, möglichst viele Personen in möglichst kurzer Zeit mit einer Auffrischungsimpfung zu versorgen, ist eine mögliche Verschärfung der Corona-Lage durch die sich ausbreitende Virusvariante Omikron. Sie gilt als noch viel ansteckender als die bisher dominierende Delta-Variante. Darauf verwies im Dlf auch noch einmal die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Falk.

Der Grünen-Gesundheitspolitiker Dahmen riet in der "Rheinischen Post" dazu, den Abstand zwischen zweiter und dritter Impfung deutlich zu verkürzen und ein Ablaufdatum für Impfzertifikate festzulegen. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise ist eine Boosterimpfung künftig schon nach vier Wochen möglich.

Eine weitere Idee brachte der Leiter des neuen Krisenstabs im Kanzleramt, Breuer, ins Gespräch: Auch zwischen Weihnachten und Neujahr müsse es Möglichkeiten geben, sich impfen zu lassen.

Warnungen vor Lockerungen nach Booster-Impfung

Allerdings gibt es nicht nur Befürworter der Strategie, Personen mit Auffrischungsimpfung Lockerungen einzuräumen.

Die Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Teichert, nannte einen solchen Schritt "verfrüht". Sie sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, ihrer Ansicht nach wäre es klüger, abzuwarten, wie sich die Pandemie in den kommenden Wochen entwickele.

Auch der Frankfurter Virologe Martin Stürmer warnt vor Lockerungen für Geboosterte. Die Datenlage sei noch zu unsicher, sagte Stürmer dem online-Nachrichtenportal des ZDF. Er plädiert dafür, Kontakte zu reduzieren und die Testkapazitäten auszunutzen, um mehr Informationen über Omikron zu sammeln.

