Umsturzpläne sogenannter Reichsbürger

Razzia gegen Reichsbürger-Szene: Die Bundesanwaltschaft hat in mehreren Bundesländern Menschen aus der sogenannten "Reichsbürgerszene" festnehmen lassen. (pa/dpa/Uli Deck)

Mitglieder des Rechtsausschusses sowie des Innenausschusses des Bundestags berichteten nach jeweiligen Sondersitzungen in Berlin, die Ermittler hätten eine dreistellige Zahl sogenannter Verschwiegenheitserklärungen mit Unterschriften von Menschen gefunden, die von der Gruppe angesprochen worden seien. In den Schreiben sei den Unterzeichnern mit erheblichen Sanktionen bis hin zum Tod gedroht worden. Zudem planten die mutmaßlichen Verschwörer nach Angaben der Abgeordneten, bundesweit 286 Kompanien zu bilden, die im Falle eines Umsturzes Menschen festnehmen und exekutieren sollten. In Sachsen, Thüringen und Baden-Württemberg habe es dafür bereits konkrete Vorbereitungen gegeben.

Vergangene Woche waren bei bundesweiten Razzien 25 Personen festgenommen worden. Sie sollen eine rechtsterroristische Vereinigung mit dem Ziel eines gewaltsamen Umsturzes in Deutschland gebildet haben. Bundesinnenministerin Faeser sprach von einer realen und ernsten Gefahr.

