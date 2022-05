Terroralarm in Essen

Ein Polizist mit Spürhund steht im Hauseingang des Tatverdächtigen in Essen. Die Polizei in Essen ermittelt wegen möglicherweise geplanter Straftaten an zwei Schulen gegen einen 16-Jährigen. (Fabian Strauch/dpa)

Den mutmaßlich rechtsextremistischen Fall hat inzwischen die für Terrorismus zuständige Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf übernommen. Der 16-jährige Gymnasiast war gestern von einem Spezialeinsatzkommando in der Wohnung seiner Familie festgenommen worden. Bei einer Durchsuchung wurden rassistisches, antisemitisches und islamfeindliches Material sowie Waffen und Utensilien für den Bau von Bomben sichergestellt. Laut einem Hinweisgeber wollte der Jugendliche einen Sprengsatz in seiner Schule platzieren.

Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministers Reul gibt es bei dem Schüler Hinweise auf massive psychische Probleme und Suizidgedanken.

