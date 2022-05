Missbrauchskomplex Wermelskirchen

Falk Schnabel (l.), Polizeipräsident von Köln, Jürgen Haese (2.v.l.), Kriminalhauptkommissar, sowie Joachim Roth, Oberstaatsanwalt (2.v.r.) und Ulrich Bremer, Oberstaatsanwalt. (Oliver Berg/dpa)

Kölns Polizeipräsident Schnabel sagte, er sei erschüttert und fassungslos. So ein Ausmaß an menschenverachtender Brutalität und gefühlloser Gleichgültigkeit gegenüber kleinen Kindern, ihren Schmerzen und Schreien, ihrer offensichtlichen Angst, sei ihm noch nicht begegnet. Die Polizei hatte gestern die bereits seit Dezember laufenden Ermittlungen erstmals ausführlich erläutert. Bislang seien 73 Verdächtige und 33 Opfer identifiziert worden, hieß es. Hauptbeschuldigter ist ein 44-Jähriger aus Wermelskirchen. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Er soll sich im Internet als Babysitter angeboten haben. Mit anderen Männern habe er zudem Bilder und Videos mit "unvorstellbarer" Härte getauscht, hieß es.

In der Vergangenheit hatten die Missbrauchskomplexe Lügde, Bergisch Gladbach und Münster Nordrhein-Westfalen schockiert. Innenminister Reul sagte am Abend im ZDF, man brauche noch mehr technologische Hilfe und bessere rechtliche Rahmenbedingungen. Er verzweifle manchmal, wenn er sehe, wie schwer man sich angesichts des Datenschutzes tue, betonte der CDU-Politiker.

