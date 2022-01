Ermittler schalten Netzwerk von Cyber-Erpressern ab. (dpa/Frank Rumpenhorst)

In zehn Ländern seien 15 Server ausgeschaltet worden, die die Anonymität von Kriminellen im Internet gesichert hätten, teilte die europäische Polizeibehörde Europol in Den Haag mit. Ausgangspunkt der zweijährigen Ermittlungen war ein Cyberangriff auf die Verwaltung einer Stadt in Niedersachsen.

Den Angaben zufolge verschlüsselten die Kriminellen die Daten von Kommunen und Unternehmen; gegen Lösegeld wurden sie wieder freigegeben.

Niedersachsens Innenminister Pistorius sagte, der Ermittlungserfolg zeige, dass die Sicherheitsbehörden dazu in der Lage seien, schwerkriminellen Cyber-Netzwerken das Handwerk zu legen.

