Das Logo der Bundesanwaltschaft Karlsruhe mit Bundesadler. (dpa / Uli Deck)

Daher habe der Generalbundesanwalt in Karlsruhe den Fall übernommen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft München mit. Der Syrer sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Die Ermittler hatten nach der Tat bei ihm etwa Propagandavideos der Terrormiliz IS entdeckt. Im vergangenen November hatte der damals 27-Jährige Mann in dem Zug mehrere Personen angegriffen und verletzt. Kurz nach dem Vorfall war ein Gutachter zunächst davon ausgegangen, dass der Verdächtige schuldunfähig gewesen sein könnte. Seit geraumer Zeit gehen die Ermittler jedoch von seiner Schuldfähigkeit aus.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.