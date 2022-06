Lars Vilks 2015 in Helsinki - sein Tod war den Ermittlern zufolge ein tragischer Unfall. (picture alliance / dpa | Vesa Moilanen)

Da der Künstler seit der Veröffentlichung seiner umstrittenen Zeichnungen 2007 Todesdrohungen erhalten und unter Polizeischutz gelebt hatte, hatten die Behörden zunächst auch einen Anschlag nicht ausschließen wollen. Vilks war am 3. Oktober 2021 bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der gepanzerte Wagen, in dem er und seine Personenschützer saßen, war mit überhöhter Geschwindigkeit nahe der Stadt Markaryd im Süden Schwedens unterwegs. Der Fahrer habe durch einen geplatzten Reifen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei gegen einen entgegenkommenden Lkw gekracht, heißt es in dem jetzt vorgelegten Bericht.

Vilks' Zeichnungen zeigten den Propheten Mohammed mit einem Hundekörper. Im Islam gelten Darstellungen des Propheten als blasphemisch, Hunde gelten als unrein. Die Terrororganisation Al-Kaida hatte ein Kopfgeld auf Vilks ausgesetzt. 2015 war er das Ziel eines Attentats in einem Kulturcafé in Kopenhagen.

