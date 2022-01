Joint und Cannabis-Blüten (imago / JuNiArt)

Nach Angaben des Zollfahndungsamts Essen liefen die Ermittlungen gegen die siebenköpfige Gruppe schon seit Sommer. Die Verdächtigen sollen Drogen aus dem europäischen Ausland im Großraum Köln weiterverkauft haben. Nach der Auswertung von Mobilfunkdaten konfiszierten Fahnder in einer Lagerhalle in Kerpen 130 Kilo Marihuana unter dem doppelten Boden eines Lastwagens. Im Fahrerhaus fanden die Ermittler außerdem 20 Kilo Haschisch. Der 50 Jahre alte Fahrer und drei weitere Verdächtige wurden festgenommen. In ihren Wohnungen wurden auch Munition und Bargeld sichergestellt. Die Polizei geht dem Verdacht der Geldwäsche nach. Vier weitere Personen der Bande sind noch auf freiem Fuß.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.