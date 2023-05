Mutmaßliche Vergiftung

Ein Sprecher der Polizei bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Welt am Sonntag". Der Zeitung zufolge geht es um eine Konferenz des russischen Oppositionellen Chodorkowski Ende April in Berlin, an der die beiden Frauen teilgenommen hatten. Die Symptome einer Betroffenen könnten aber bereits vor der Konferenz aufgetreten sein. Die zweite Frau habe die Vermutung geäußert, vergiftet worden zu sein.

In den vergangenen Jahren war es zu mehreren Giftanschlägen auf russische Regimegegner im In- und Ausland gekommen. Der prominenteste Fall war der Putin-Kritiker Nawalny.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.