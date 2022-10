Massaker in Thailand

CNN steht in der Kritik wegen der Berichterstattung aus der Kita, wo sich ein Massaker ereignet hatte. (Uncredited / TPBS / AP / dpa / Uncredited)

Die Behörden teilten mit, es gehe um das unerlaubte Betreten von staatlichen Gebäuden. Laut der Bangkok Post wurden zudem zwei CNN-Reportern die Visa entzogen, weil sie als Touristen eingereist seien und darum nicht als Journalisten hätten arbeiten dürfen. Sie seien in Abschiebe-Gewahrsam gekommen.

In der Sache geht es um Aufnahmen in der Kita, in der ein früherer Polizist mehr als 30 Menschen erschossen hatte. CNN wehrt sich gegen den Vorwurf, dass der Dreh nicht erlaubt war. In einer Erklärung heißt es, die Reporter hätten das Gelände betreten, als es gerade nicht abgesperrt gewesen sei. Vertreter der Gesundheitsbehörden vor Ort hätten ihnen die Innenaufnahmen erlaubt.

Der thailändische Journalistenverband hatte das Vorgehen von CNN als unethisch und unsensibel kritisiert.

