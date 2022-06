Zugunglück nahe Garmisch-Partenkirchen

Nach dem Zugunglück von Garmisch-Partenkirchen gehen die Aufräumarbeiten voran. (Angelika Warmuth/dpa)

Dafür sei es beim derzeitigen Ermittlungsstand noch zu früh, sagte ein Polizeisprecher. Die Deutsche Bahn wollte sich wegen der laufenden Ermittlungen derzeit nicht zu der Sache äußern.

Zuvor hatten die Ermittler erklärt, man gehe zunehmend von einem technischen Defekt als Unfallursache aus. Bayerns Innenminister Hermann sagte dem Bayerischen Rundfunk, es seien Fahrgestelle von Waggons sichergestellt worden. Diese würden genau untersucht und vermessen.

Der Regionalzug in Richtung München war am Freitag kurz nach der Abfahrt entgleist. Fünf Menschen kamen ums Leben. Nach Angaben der Polizei befindet sich eine Frau nach wie vor in einem lebensbedrohlichen Zustand.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.