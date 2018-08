Ermittlungen wegen Freiheitsberaubung, wegen illegaler Festnahme, wegen Amtsmissbrauch – normalerweise sollte das einem Politiker, einem Minister eines EU-Staats den kalten Angstschweiß auf die Stirn treiben. Aber für Matteo Salvini sind die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht nur, wie er selbst erklärt, eine Ehre – er schlachtet sie auch noch propagandistisch aus, stellt sich als Opfer einer Justiz dar, die dem verhassten Establishment angehört, gegen das seine populistische Regierung kämpft: Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Südtirol sagte er beispielsweise, man könne gegen ihn ermitteln, man könne ihn einsperren, aber man könne den Veränderungswillen von 60 Millionen Italienern nicht aufhalten.

Salvini sammelt auf perfide Art Wählerstimmen

Nun stehen sicher nicht alle Italiener hinter seiner fremdenfeindlichen, rechtspopulistischen Politik – aber ja, Salvinis Lega legt bei Umfragen weiter zu. Er sammelt Punkte bei vielen Italienern, obwohl er geltendes Recht verletzt, obwohl er Menschen als Druckmittel einsetzt im Streit mit der EU. Denn die Italiener sehen: Er hat aus italienischer Sicht wenigstens teilweise Erfolg, das Land muss nicht allein für die Kosten aufkommen, die die Aufnahme der Migranten verursacht.

Salvini sammelt also auf perfide Art Wählerstimmen – und hat dabei selbst nicht viel zu verlieren: Denn auch wenn die italienische Justiz jetzt ermittelt, auch wenn Salvini jetzt damit kokettiert, vor Gericht seine Sicht der Welt erläutern zu wollen – den meisten in Italien ist klar: Salvini wird aller Wahrscheinlichkeit nach nie vor Gericht landen. Denn gegen einen Minister zu ermitteln, ist schwierig, eine spezielle Abteilung eines Gerichts muss sich darum kümmern. Die italienische Justiz arbeitet langsam. Und Salvini genießt als Mitglied des Senats, einer Kammer des italienischen Parlaments, sowieso Immunität. Die kann zwar von den Senatoren aufgehoben werden – aber das ist bei den herrschenden Mehrheitsverhältnissen unwahrscheinlich.

Die Fünf Sterne werden mit der Lega nicht brechen

Es müsste schon die Fünf-Sterne-Bewegung mit ihrem Koalitionspartner, also der Lega, brechen und Salvini im Stich lassen. Und das werden die Fünf Sterne nicht tun. Auch wenn vielen von ihnen Salvinis Handeln nicht gefällt. Denn ihnen ist klar: Von Neuwahlen würde Salvinis Lega profitieren, nicht ihre eigene Partei. Salvini erklärt zwar jetzt, er wolle selbst dafür sorgen, dass seine Immunität aufgehoben werde, um seine Meinung vor Gericht zu vertreten, aber ob er das wirklich macht, wenn es ernst für ihn werden sollte, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und erst einmal kann sich Salvini entspannt zurücklehnen. Er hat mal wieder eine Lehrstunde gegeben: So funktioniert Rechtspopulismus in Europa.