Sachsen-Anhalt

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, sie sehe kein strafwürdiges Verhalten. Die in Frage stehenden Chat-Nachrichten seien zwischen 2015 und 2017 entstanden - und damit verjährt. Die strafrechtliche Prüfung war ausgelöst worden, nachdem das Innenministerium in Magdeburg einem Verdacht auf Verharmlosung des Nationalsozialismus geäußert hatte. Zwei Beamte waren von ihren Aufgaben beim Personenschutz vorübergehend suspendiert, die anderen beiden in den Innendienst versetzt worden. Nach Informationen des MDR handelte es sich um zwei Personenschützer von Ministerpräsident Haseloff. Eine Anfrage des Senders dazu ließ die Staatskanzlei unbeantwortet.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.