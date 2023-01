Schwerwiegender Verdacht gegen LKA-Beamte in Sachsen-Anhalt. (dpa / picture alliance)

Nach Angaben des Innenministeriums in Magdeburg wird ihnen vorgeworfen, in Chats rechtsextreme Inhalte geteilt zu haben. Das sei bei der Auswertung von Handydaten aufgefallen, hieß es aus dem Ministerium. Die Männer sollen in den Chatverläufen den Nationalsozialismus verharmlost haben. Zwei der Mitarbeiter sollen Informationen des MDR zufolge als Personenschützer von Ministerpräsident Haseloff im Einsatz gewesen sein. Alle vier LKA-Beamten müssten sich nun Diziplinarverfahren stellen - unter anderem wegen des Verdachts der Verletzung der Verfassungstreuepflicht.

