Der hessische Ministerpräsident Bouffier hat die Ermittlungen gegen Frankfurter Polizisten unter anderem wegen Volksverhetzung als besorgniserregend bezeichnet.

Bouffier sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Vorwürfe seien erschreckend und müssten umfassend aufgeklärt werden. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Grün, sagte im Deutschlandfunk, sollten sich die Anschuldigungen bewahrheiten, müsse man von schwerer Kriminalität sprechen. Die beschuldigten Polizisten könnten nicht mehr in den Diensten der Frankfurter Polizei bleiben. Grün sprach aber auch ausdrücklich von Einzelfällen. Der Großteil der Beamten stehe uneingeschränkt hinter der rechtsstaatlichen Verfassung Deutschlands.



Der Grünen-Abgeordnete Nouripour fordert ein "Frühwarnsystem", um Rechtsextremismus bei der Polizei aufzuspüren. Dafür sollte es Ombudsstellen geben, sagte Nouripour im Deutschlandfunk. Junge Polizisten müssten in dem hierarchischen System die Möglichkeit erhalten, Vorfälle zu melden und Verdachtsmomente anzusprechen.



Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen fünf Beamte der Polizei. Sie sollen privat über das Internet rechtsextreme Inhalte ausgetauscht haben. Wie die "Frankfurter Neue Presse" berichtet, steht der Fall womöglich im Zusammenhang mit einem Drohbrief an eine Rechtsanwältin, die im NSU-Prozess eine Vertreterin der Nebenklage war. In dem Fax, das mit "NSU 2.0" unterzeichnet war, sei eine Morddrohung gegen die Tochter der Rechtsanwältin ausgesprochen worden.