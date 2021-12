Der Messaging-Dienst Telegram wird kaum reguliert und daher vielfach von Radikalen und Verschwörungsgläubigen genutzt. (imago images/Future Image/C. Hardt)

Gegen die Gruppierung "Dresden Offlinevernetzung" und deren Mitglieder ergebe sich ein Straftatverdacht, teilte das Landeskriminalamt Sachsen am Mittwoch mit. Die Zentralstelle Extremismus Sachsen der Generalstaatsanwaltschaft Dresden prüfte, welche Tatvorwürfe in Frage kämen.

Zuvor hatte das ZDF über die Chats berichtet, in denen sich radikalisierte Impfgegner darüber austauschten, Kretschmer wegen seiner Corona-Politik umzubringen. Eine Person soll in einer Audionachricht behauptet haben, sich bereits bewaffnet zu haben. Einige Nutzer der einhundert Mitglieder umfassenden Gruppe sollen sich den Recherchen des ZDF zufolge auch persönlich in Dresdner Parks treffen. Beobachter warnten zuletzt immer eindringlicher vor einer zunehmenden Radikalisierung der Szene. Am vergangenen Wochenende hatten Gegner der sächsischen Corona-Politik sich mit Fackeln vor dem Privathaus von Landesgesundheitsministerin Köpping versammelt.

