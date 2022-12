Der republikanische Kongressabgeordnete Santos hat seinen Lebenslauf aufgehübscht. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / John Locher)

Wie die Bezirksstaatsanwältin mitteilte, wird der Republikaner Santos zahlreicher Falschangaben verdächtigt. Mehrere räumte der Politiker bereits ein: Demnach hat er niemals - wie angegeben - bei zwei Banken gearbeitet. Er besitzt auch keinen Hochschulabschluss. Zudem gab er zu, nicht jüdischen Glaubens zu sein, sondern Katholik.

Auslöser war ein Bericht der Zeitung "New York Times". Santos war bei der Kongresswahl ins US-Repräsentantenhaus gewählt worden. Er will sein Mandat ungeachtet der Vorwürfe in der kommenden Woche antreten.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.