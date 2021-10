Was wird Kurz vorgeworfen?

Es war eine Mitteilung mit Sprengkraft: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft von Österreich ermittelt gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz und neun weitere Personen wegen des Verdachts der Untreue, Bestechlichkeit und Bestechung.

"Wenn die Verdachtsmomente der Korruptionsjäger stimmen, dann hat ein enger Kreis um Sebastian Kurz frisierte Umfragen in einem Boulevardblatt platziert und das Ganze unter Scheinrechnungen mit Steuergeld bezahlt", erklärte Eva Konzett vom Magazin "Falter" im Dlf (07.10.21).

Der "Falter" hat am 06.10.21 in einem brisanten Artikel einen Whatsapp-Chat von 2018 dokumentiert. Darin tauscht sich der damalige Kabinettschef Thomas Schmid mit dem Pressesprecher des damaligen ÖVP-Finanzministers aus. Es geht um die Frage, wie man "Content" gegen "Kohle" bekommen könne - also um die Frage, wie man die Inhalte der Zeitung "Österreich" kauft und manipuliert.

Dem Bundeskanzler wird nun vorgeworfen, dass er sich strafbarer Methoden bedient und unter anderem eine positive Berichterstattung erkauft haben soll – und zwar im Jahr 2016 und 2017, als Kurz ÖVP-Parteichef Reinhold Mitterlehner ausstechen wollte, um selbst an die Spitze der Partei und der Regierung zu gelangen.

Man habe diese Informationen von Anwälten zugespielt bekommen, nicht von der Staatsanwaltschaft, erklärte "Falter"-Redakteurin Konzett. Demnach habe ein "enger Kreis um Sebastian Kurz frisierte Umfragen" in dem Boulevardblatt platziert, so Konzett. "Kurz soll - das sagen die Korruptionsstaatsanwälte - davon gewusst haben", so Konzett. Insgesamt sollen rund eine Million Euro gezahlt worden seien.

Welche Rolle spielt die Anzeigenkorruption?

Unter "Anzeigenkorruption" versteht man in Österreich das Schalten staatlicher Anzeigen in privaten Medien. Die österreichische Regierung ist schon lange dafür bekannt, im europäischen Vergleich besonders viel Geld für Anzeigen auszugeben: also für Werbung in Medien. Unter Sebastian Kurz aber explodierten diese Ausgabe zuletzt quasi, wie "Der Standard" dokumentiert.

Zentrale Figur bei der Anzeigenkorruption ist Wolfgang Fellner, ein in Österreich bekannter Medienunternehmer, gegen den es in diesem Jahr #MeToo-Vorwürfe gab. Fellner gehörten laut der Tageszeitung "Standard" zwischenzeitlich mehr als 50 Firmen, unter anderem die Boulevardzeitung "Österreich".

Laut "Zeit" warb die öffentliche Hand alleine 2020 mit mehr als 15 Millionen Euro Steuergeld in Fellners Mediengruppe. Fellner steht auch jetzt im Mittelpunkt der Korruptionsvorwürfe.

Welche Rolle spielt Ex-FPÖ-Chef Strache?

Was Strache in Ibiza angedeutet habe, habe die ÖVP umgesetzt, analysiert der "Falter" nun in seiner aktuellen Recherche. Als ÖVP und FPÖ vor vier Jahren eine Koalition aus Bürgerlichen und Rechtspopulisten schmiedeten, wurde früh deutlich, dass Medienpolitik für diese Regierung eine große Rolle spielen würde. Schon im Februar 2018, also nur zwei Monate nach Beginn der Regierungsarbeit, setzte Strache den Österreichischen Rundfunk unter unter Druck.

Die Zeit von Heinz-Christian Strache an der Regierung endete dann anderthalb Jahre später mit der sogenannten "Ibiza-Affäre". Ein heimlich gefilmtes Video zeigte, wie Strache andeutet, Einfluss auf die Berichterstattung der "Kronen Zeitung", Österreichs auflagenstärkste Tageszeitung, nehmen zu können. Journalisten seien "die größten Huren des Planeten", so äußerte sich Strache damals.

Strache wurde im August 2021 wegen Bestechlichkeit im Amt zu einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten auf Bewährung verurteilt.

Wie reagiert der Kanzler auf die Vorwürfe?

"All diese Vorwürfe richten sich gegen Mitarbeiter des Finanzministeriums", erklärte Kanzler Sebastian Kurz gegenüber dem ORF. "Ich glaube, man sollte sich genau anschauen, ob diese Vorwürfe überhaupt stimmen", so der ÖVP-Politiker. Es wäre gut, wenn die Unschuldsvermutung gelten würde und nicht immer gleich die Schuldvermutung. Er könne nicht verstehen, warum er "an jedem Unrecht immer schuld sein" solle.

Selbst wenn sich die Vorwürfe beweisen sollten, gebe es kein Indiz, dass er von den Vorgängen gewusst habe. Die belastenden SMS-Nachrichten seien aus dem Kontext gerissen worden. Er werde sich "mit aller Kraft gegen Anschuldigungen wehren", schrieb Kurz bei Twitter.

Muss Kurz zurücktreten?

Das hängt mittelfristig von den Ermittlungsergebnissen ab, die nicht in diesem Jahr erwartet werden. Kurzfristig ist der Bundeskanzler aber auf seinen Koalitionspartner, die Grünen angewiesen.

Die Grünen stellen inzwischen die Handlungsfähigkeit des Kanzlers infrage. Mit den Korruptionsermittlungen sei "eine neue Dimension erreicht", erklärte Partei-Chef Werner Kogler. "Wir können nicht zur Tagsordnung übergehen." Man werde daher die Fraktionschefs aller anderen im Parlament vertretenen Parteien zu Gesprächen einladen.

Außerdem sei ein Termin mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen vereinbart worden. "Das kommt einem Ende der Koalition schon sehr nahe, beziehungsweise zumindest einem Ende von Sebastian Kurz als Bundeskanzler", so die Einschätzung der Journalistin Eva Konzett.

Wie unabhängig sind die Medien in Österreich?

Dass die österreichische Regierung den Boulevard für ihre Zwecke nutzt, hat ein ehemaliger "Krone"-Journalist im Juni 2021 enthüllt. Österreich erlebe die Rückkehr von "Partei-Propaganda", warnte Florian Klenk, Chefredakteur der Wochenzeitung "Falter" im Dlf.

So sei dem Magazin "Falter" zu Beginn der Amtszeit von Sebastian Kurz der gesamte Anzeigen-Etat gestrichen worden: "Da zeigt sich ganz deutlich, dass dort inseriert wird, wo man sich umgekehrt positive Berichterstattung erwartet." Die Regierung betreibe einen "wahnsinnig geschickten, hochprofessionellen Propaganda-Apparat".

Durch Schmeicheleien und subtile Andeutungen gebe Kurz der Medienöffentlichkeit zu verstehen, dass es nicht von Vorteil sei, gegen seine Partei zu recherchieren. Außerdem flute er die öffentliche Arena mit Falschinformationen, setze neue Themen, attackiere einzelne Personen und lenke immer wieder von den eigentlichen Problemen ab. Ein solcher anbiedernder Propaganda-Journalismus, der manche Themen einfach auslasse, wäre in der Form in Deutschland undenkbar, so Klenk.

Quellen: Michael Borgers, Clemens Verenkotte, Interviews mit Eva Konzett (Journalistin), Peter Filzmaier (Politologe), Florian Krenk (Journalist)