Es war eine Mitteilung mit Sprengkraft: Es gehe um den "Verdacht der Untreue, Bestechlichkeit und Bestechung", erklärte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), nachdem sie unter anderem das Kanzleramt von Sebastian Kurz durchsucht hatte. Zwischen 2016 und 2018 sollen demnach Gelder des Finanzministeriums zur "Finanzierung von ausschließlich parteipolitisch motivierten, mitunter manipulierten Umfragen eines Meinungsforschungsunternehmens im Interesse einer politischen Partei und deren Spitzenfunktionär(en)" verwendet worden sein.

Diese Umfrageergebnisse seien, "ohne als Anzeige deklariert worden zu sein, im redaktionellen Teil einer österreichischen Tageszeitung und anderen zu dieser Gruppe gehörenden Medien veröffentlicht" worden, heißt es weiter in der Pressemitteilung der WKStA.

Kurz weist Vorwürfe zurück

Der österreichische Politik- und Kommunikationswissenschaftler Peter Filzmaier sprach im Deutschlandfunk von einer "Demokratiekrise" seines Landes. Es handle sich "nicht nur um eine Krise des Bundeskanzlers und seiner Partei, sondern alle sind betroffen". Und die Krise könne lange andauern, warnt Filzmaier, denn rechtlich würden die Vorwürfe "sicher nicht in diesem Jahr mehr geklärt werden können". Für den weiteren Verlauf sei Kurz' Regierungspartner, die Grünen, der "entscheidende Akteur", betont Filzmaier.

Die Grünen stellen inzwischen die Handlungsfähigkeit des Kanzlers infrage. Mit den Korruptionsermittlungen sei "eine neue Dimension erreicht", erklärte Partei-Chef Werner Kogler.

Sebastian Kurz hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. SMS seien "aus dem Kontext gerissen" worden, und es gebe kein Indiz dafür, dass er die Inserate und Umfragen gesteuert habe. Er könne nicht nachvollziehen, so Kurz, warum "immer ich schuld sein soll", wenn irgendwo Unrecht geschehe.

Brisanter Whatsapp-Chat

Mit seinem Hinweis auf SMS spielt Kurz auch auf einen Artikel des "Falter" an, der die Untersuchungen dokumentiert. Der "Falter" ist eine Wochenzeitung, deren Stellenwert in Österreich vielleicht mit dem der "Zeit" in Deutschland zu vergleichen ist. Die Recherche war am selben Tag veröffentlicht worden, an dem auch die Ermittlungen gegen Kurz bekannt wurden.

Der "Falter" dokumentiert auch einen Whatsapp-Chat von 2018. Darin tauscht sich der damalige Kabinettschef Thomas Schmid mit Jim Lefebre, dem Pressesprecher des damaligen ÖVP-Finanzministers, über Wolfgang Fellner aus. Es geht um die Frage, wie man es schaffen könne, dass Fellners Zeitung "Österreich" über Finanzminister Hartwig Löger berichtet. Das Ergebnis: "Content" gegen "Kohle".

Man habe diese Informationen von Anwälten zugespielt bekommen, nicht von der Staatsanwaltschaft, erklärte "Falter"-Redakteurin Eva Konzett im Deutschlandfunk. Demnach habe ein "enger Kreis um Sebastian Kurz frisierte Umfragen" in dem Boulevardblatt platziert, so Konzett. Das Ganze sei dann unter "Scheinrechnungen mit Steuergeld" bezahlt worden. "Kurz soll, das sagen die Korruptionsstaatsanwälte, davon gewusst haben."

Das Problem der "Anzeigenkorruption"

Wolfgang Fellner ist ein in Österreich bekannter Medienunternehmer, gegen den es in diesem Jahr #MeToo-Vorwürfe gab. In dem Zusammenhang fiel das mediale Schlaglicht, auch im Deutschlandfunk, auch auf Fellners Kontakte zur Politik und das Thema der "Anzeigenkorruption".

Die österreichische Regierung ist schon lange dafür bekannt, im europäischen Vergleich besonders viel Geld für Anzeigen auszugeben: also für Werbung in Medien. Unter Sebastian Kurz aber explodierten diese Ausgabe zuletzt quasi, wie "Der Standard" dokumentiert.

Klenk: "Medien dienen sich Regierung an"

Sebastian Kurz und sein Verhältnis zu Medien – neu ist das Thema auch vor diesem Hintergrund nicht. "Die Medien dienen sich der Regierung ein bisschen an", stellte bereits 2017 "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk im Deutschlandfunk fest, und ergänzte: Österreich habe einen "sehr von Boulevardmedien getriebenen Zeitungsmarkt".

Anlass für das Interview vor gut vier Jahren war die Regierungsbildung von ÖVP und FPÖ - eine Koalition aus Bürgerlichen und Rechtspopulisten, die Kurz anführen sollte. Und die früh deutlich machte, dass Medienpolitik eine große Rolle spielen würde.

Von Anfang an im Visier der neuen Regierung war etwa der Österreichische Rundfunk. Schon im Februar 2018, also nur zwei Monate nach Beginn der Regierungsarbeit, erklärte der damalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache von der FPÖ auf Facebook, es gebe "einen Ort, wo Lügen und Fake News zu Nachrichten werden" – und meinte den ORF und dessen bekanntesten Moderator Armin Wolf. Wolf klagte daraufhin, erhielt recht und moderiert bis heute.

Die Zeit von Heinz-Christian Strache an der Regierung endete anderthalb Jahre später mit der sogenannten "Ibiza-Affäre". Ein heimlich gefilmtes Video zeigte, wie Strache andeutet, Einfluss auf die Berichterstattung der "Kronen Zeitung", Österreichs auflagenstärkste Tageszeitung, nehmen zu können.

"Korruption im großen Stil"

Was Strache in Ibiza angedeutet habe, habe die ÖVP umgesetzt, analysiert der "Falter" nun in seiner aktuellen Recherche: Es gehe um "Korruption im großen Stil", nämlich "Steuergeld für Schlagzeilen". Deshalb werde es "jetzt also ernst, sehr ernst für Sebastian Kurz & Co. – politisch, aber auch strafrechtlich".

Die wohlwollende Berichterstattung in der Boulevardzeitung "Österreich" habe einen enormen ökonomischen Wert dargestellt, heißt es in der Wochenzeitung, "den Schmid als Generalsekretär für Kurz und sich selbst angenommen habe – im Gegenzug für 1,1 Millionen Euro an Steuergeld in Form von Inseraten".

Der Schaden, den die "Kurz-Truppe" angerichtet habe, liege laut WKStA bei mindestens 300.000 Euro. Hinzu kämen die Kosten für verdeckt abgerechnete Studien in der Höhe von rund 144.000 Euro, so der "Falter".