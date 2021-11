Winfried Stöcker (dpa | Carsten Rehder)

Wie der Norddeutsche Rundfunk berichtet, ermitteln die Behörden gegen vier Männer im Alter zwischen 61 und 81 Jahren. Es bestehe der Verdacht auf einen Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz. Das in Lübeck verabreichte verabreichte Mittel war nicht zugelassen.

Die Ermittlungen richten sich unter anderem gegen den Geschäftsführer des Flughafens, den Unternehmer und Mediziner Winfried Stöcker. Stöcker hat den Corona-"Impfstoff" nach eigenen Angaben selbst entwickelt. In sozialen Netzwerken bestätigte er inzwischen, dass er für seinen Stoff keine Zulassung habe. Er habe diese auch nicht beantragt. Mehr als 10.000 Menschen seien bereits mit seinem Mittel "geimpft" worden.

Bei der Aktion am Samstag hatten sich laut Polizeiangaben rund 50 Menschen das Mittel geben lassen, weitere 100 warteten noch in der Schlange, als die Polizei einschritt.

Winfried Stöcker hatte in den 1980er Jahren ein Unternehmen für Labordiagnostik gegründet, das er 2017 für 1,2 Milliarden Euro an eine US-Firma verkaufte. Er ist nach übereinstimmenden Medienrecherchen Großspender der AfD und wurde in der Vergangenheit wiederholt mit rassistischen Äußerungen auffällig.

Das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein ermittelt bereits gegen ihn wegen Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz. In dem Verfahren wird er von FDP-Bundestagsvizepräsident und Rechtsanwalt Wolfgang Kubicki vertreten.

