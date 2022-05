NDR, SWR und "Süddeutsche Zeitung"

Das Volkswagenwerk in Wolfsburg (picture alliance/Sina Schuldt/dpa)

Nach Informationen von NDR, SWR und "Süddeutscher Zeitung" werden dem Unternehmen Ausbeutung von Sklaven, Menschenhandel sowie Menschenrechtsverletzungen in mehreren hundert Fällen vorgeworfen. Es gehe um den Zeitraum von 1974 bis 1986.

Den Recherchen zufolge wurde damals eine Farm am Rande des Amazonasbeckens errichtet. Opfer seien Leiharbeiter dort gewesen. Die mutmaßlichen Verbrechen an ihnen seien - so wörtlich - "wohl mit Wissen des VW-Vorstands in Wolfsburg" begangen worden.

Die brasilianische Justiz habe VW für Mitte Juni zu einer Anhörung nach Brasilia geladen. Von Volkswagen waren auf Anfrage der recherchierenden Redaktion keine Einzelheiten zu erfahren.

