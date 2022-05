Ein Polizist mit Spürhund am 12. Mai im Hauseingang des Hauptverdächtigen in Essen (Fabian Strauch/dpa)

Der Jugendliche wurde am Abend festgenommen, nach der Vernehmung jedoch wieder entlassen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. In seiner Wohnung seien mehrere Waffen gefunden worden. Diese seien ersten Erkenntnissen zufolge aber nicht scharf.

Der Verdacht gegen den Heranwachsenden ergab sich demnach im Zuge von Ermittlungen zu dem vereitelten Anschlag auf zwei Schulen in Essen. Der 16-Jährige Hauptverdächtige befindet sich seit der vergangenen Woche in Untersuchungshaft, weil er einen rechtsextremistisch motivierten Anschlag vorbereitet haben soll. Die Bundesanwaltschaft übernahm die Ermittlungen. Dies sei wegen der besonderen Bedeutung des Falls geschehen, teilte die Behörde in Karlsruhe mit. Bei einer Durchsuchung der Wohnung seiner Eltern waren vergangene Woche rassistisches, antisemitisches und islamfeindliches Material sowie Waffen und Utensilien für den Bau von Bomben sichergestellt worden. Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul (CDU) sagte nach der Festnahme, es gebe bei dem 16-Jährigen auch Hinweise auf massive psychische Probleme und Suizidgedanken.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.