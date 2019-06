Im Kindesmissbrauchs-Fall in Lügde hätte die Polizei einem der Hauptbeschuldigten offenbar schon vor 17 Jahren auf die Spur kommen können. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung gab es 2002 ein Ermittlungsverfahren gegen ihn, weil er im Verdacht stand, ein Mädchen missbraucht zu haben.

Der Fall landete dem Bericht zufolge aber lediglich in einer Liste der Kriminalpolizei Lippe, in der Hinweise auf Sexualdelikte gesammelt wurden.



Drei Männer sind vor dem Landgericht Detmold angeklagt, sich über viele Jahre hinweg auf einem Campingplatz an mehr als 40 Jungen und Mädchen vergangen zu haben. Morgen beginnt der Prozess. Heute setzte der nordrhein-westfälische Landtag einen Untersuchungsausschuss ein, um Fragen von Versäumnissen bei Behörden in dem Fall nachzugehen.