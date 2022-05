Sexueller Missbrauch

Kindesmisshandlung (dpa-Zentralbild/Patrick Pleul)

Nach Angaben der Polizei sind 14 Bundesländer betroffen. Ermittelt wird gegen 70 Tatverdächtige. Sie sollen Fotos und Videos von sexuell missbrauchten Babys und Kleinkindern besessen und getauscht haben. Einige dieser Männer sollen auch Kinder vergewaltigt haben. Im Zentrum steht demnach ein Mann aus Wermelskirchen in Nordrhein-Westfalen, der Listen mit mutmaßlichen Pädophilen geführt hat. Er soll auch selbst Kinder schwer sexuell missbraucht haben und sitzt in Untersuchungshaft. Weitere Details will die Kölner Polizei am Montag mitteilen.

In den vergangenen Jahren waren bereits drei weitere Kriminalitätskomplexe mit schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern aufgedeckt worden, deren Zentrum in Nordrhein-Westfalen lag. Bundesweit wurden fast 500 Tatverdächtige und mehr als 100 Opfer identifiziert. Einige Täter wurden bereits verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.