Ermittlungen in Australien

China soll einem Medienbericht zufolge versucht haben, einen Spion im australischen Parlament zu platzieren.

Australiens Premierminister Morrison bestätigte, dass der Geheimdienst ASIO in der Sache ermittelt. Der Regierungschef bezeichnete den Verdacht als zutiefst beunruhigend. Wie mehrere Zeitungen und ein Fernsehmagazin berichten, soll ein chinesischer Spionagering einem Autohändler in Melbourne einen Millionenbetrag angeboten haben, damit dieser für das Parlament kandidiert. Der Geschäftsmann meldete den Anwerbeversuch. Im März sei er dann tot in einem Hotelzimmer gefunden worden. Die Todesumstände konnten bislang nicht geklärt werden.