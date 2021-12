Eric Zemmour wurde zwei mal rechtskräftig wegen Volksverhetzung verurteilt. (picture alliance/dpa/Delphine Goldsztejn)

Dabei geht es zum einen um Zusammenstöße von Anhängern Zemmours mit Gegendemonstranten. Zum anderen soll eine Handgreiflichkeit gegen den Politiker selbst untersucht werden, bei der er nach Angaben seines Stabs eine Verletzung an einem seiner Handgelenke erlitt. Im Zuge der Tumulte hatte die Polizei am Sonntag in Paris insgesamt 68 Menschen in Gewahrsam genommen. Zemmour lehnt Migration strikt ab und vertritt nationalistische Positionen, er wurde bereits zwei Mal wegen Volksverhetzung rechtskräftig verurteilt.

Seine Kandidatur könnte zulasten der Rechtspopulistin Le Pen von der Partei Rassemblement National gehen. In Frankreich finden im kommenden April Präsidentschaftswahlen statt.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.