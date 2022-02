.Aus Deutschland und Belgien werden Cyberangriffe auf Ölfirme gemeldet. ( picture alliance/dpa | Silas Stein)

In Belgien erklärte die Staatsanwaltschaft, sie habe Ermittlungen eingeleitet. So habe es etwa eine großen Attacke im Hafen von Antwerpen gegeben. Auch Gent und Rotterdam sowie Standorte in den Niederlanden waren demnach betroffen. In Deutschland hatten zwei deutsche Ölversorgungsunternehmen bereits vor einigen Tagen erklärt, Opfer eines Cyberangriffs geworden zu sein. Dieser zielt darauf, die Entladung von Schiffen zu stören.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.