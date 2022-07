US-Bundesstaat Indiana

Der Generalstaatsanwalt des US-Bundesstaats Indiana, Todd Rokita. (dpa/ASSOCIATED PRESS/Darron Cummings)

Generalstaatsanwalt Rokita erklärte in Indianapolis, man untersuche, ob die Medizinerin die Abtreibung wie vorgeschrieben gemeldet habe. Ansonsten könne sie ihre Lizenz verlieren. Der Republikaner nannte die Frau eine Abtreibungsaktivistin, die wie eine Ärztin auftrete.

Der Fall des Mädchens aus dem Bundesstaat Ohio sorgt in den USA für Empörung. Das republikanisch regierte Ohio hatte nach der Abschaffung des Grundrechts auf einen Schwangerschaftsabbruch durch den Supreme Court seine Gesetze geändert. Dort sind Abtreibungen nun nach der sechsten Schwangerschaftswoche verboten - auch nach Vergewaltigungen oder Inzest. Das Mädchen musste den Abbruch deshalb Ende Juni in Indiana vornehmen lassen. Zuletzt hatte auch Präsident Biden kritisiert, das einem ohnehin traumatisierten Kind so etwas zugemutet werde.

