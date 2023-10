AfD-Vorsitzender Chrupalla im Krankenhaus

Der Vorsitzende der AfD, Tino Chrupalla (IMAGO / Rainer Unkel / IMAGO / RAINER UNKEL)

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt und die Polizei teilten in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit, das Verfahren laufe gegen Unbekannt, einen konkreten Verdächtigen gebe es nicht. Chrupalla hat laut Zeugenaussagen nach einem leichten Kontakt mit mehreren Personen neben einer Wahlkampf-Bühne über Schmerzen im Arm und weitere gesundheitliche Beschwerden geklagt. An seinem Oberarm sei eine oberflächliche Schwellung festgestellt worden, alle weiteren Untersuchungen seien bislang unauffällig verlaufen. Die Ermittler kündigten an, weitere Gutachten und Befragungen durchzuführen.

Chrupalla hatte auf einer Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt eine Rede halten wollen, musste aber noch vor Beginn medizinisch versorgt werden.

