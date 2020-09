Bei den Ermittlungen zu den rechtsextremen Drohschreiben mit dem Absender "NSU 2.0" führen Spuren nach Hamburg und nach Berlin.

Das ergaben Recherchen von Süddeutscher Zeitung und WDR. In beiden Städten seien insgesamt vier Beamte wegen Datenabfragen an Polizeicomputern vernommen worden, hieß es. Die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main, die bei den Ermittlungen die Federführung hat, wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Bericht äußern.



In Hamburg sollen Daten einer Journalistin abgefragt worden sein, die einen umstrittenen Satiretext geschrieben hatte und später Drohschreiben erhielt. In Berlin soll es um Daten einer Kabarettistin gegangen sein, die später ebenfalls "NSU 2.0"-Drohschreiben bekam.