Bei den Untersuchungen zum Polizeiskandal von Lügde ist der Sonderermittler auf den Fall eines Beamten gestoßen, der wegen Kinderpornografie vorbestraft ist.

Der bei der Kreispolizeibehörde Lippe tätige Beamte sei 2011 wegen des Besitzes und Beschaffens von Kinderpornografie verurteilt worden, berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger". Ein Sprecher des nordrhein-westfälischen Innenministeriums sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Polizist sei weiter im Dienst, allerdings nicht in die Untersuchungen zum Missbrauchsfall in Lügde eingebunden. - Im Zuge der Ermittlungen zu Lügde waren in der Kreispolizeibehörde 155 Datenträger verschwunden, die bei dem Hauptverdächtigen sichergestellt worden waren. Landesinnenminister Reul hatte daraufhin einen Sonderermittler bestellt. Auf dem Campingplatz von Lügde wurden nach bisherigen Erkenntnissen seit 2008 mindestens 31 Kinder missbraucht.