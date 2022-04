In dem ukrainischen Ort Butscha werden Leichen werden aus einem Massengrab geborgen (imago/Paul Grover)

Das sagte die ukrainische Generalsstaatsanwältin Wenediktowa der Deutschen Welle. Demnach stehen mehr als 4.000 weitere Fälle in Zusammenhang mit Kriegsverbrechen. Insgesamt seien mehr als 8.000 Ermittler mit den Fällen befasst, darunter neben Vertretern der Staatsanwaltschaft auch Polizisten, Mitarbeiter des Geheimdienstes und Ermittler aus dem Ausland. Nahezu alle untersuchten mutmaßlichen Kriegsverbrechen seien nach Beginn der russischen Invasion am 24. Februar begangen worden, hieß es weiter. Dazu gehörten die Tötung von Zivilisten, Angriffe auf zivile Infrastruktur, Folter und Sexualverbrechen in den von den russischen Truppe besetzten Gebieten. Untersucht werde zudem der mutmaßliche Einsatz international geächteter Munition.

Laut Generalstaatsanwaltschaft laufen auch Ermittlungsverfahren gegen zehn russische Soldaten wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in dem Ort Butscha. Genannt wird die 64. motorisierte Infanteriebrigade der russischen Armee. Mitgliedern der Brigade werde unter anderem "die grausame Behandlung von Zivilisten" vorgeworfen. Berichte über Gräueltaten hatten nach dem russischen Truppenabzug aus Butscha und anderen Orten international für Entsetzen gesorgt.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.