Gewalttaten am Wochenende

Nach einem mutmaßlichen Mord und einem Messerangriff auf eine private EM-Party im sachsen-anhaltischen Wolmirstedt ist die Motivlage weiter unklar. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf Terrorismus. Ein 27-jähriger Afghane soll zuerst einen Landsmann erstochen und dann wahllos die Gartenparty überfallen haben. Es gab zwei Verletzte. Auch in Hamburg wird nach den Polizeischüssen auf einen 39-jährigen Deutschen weiter ermittelt. Kurz nach einem Treffen niederländischer Fußballfans hatte der Mann mit Hammer und Molotowcocktail hantiert.

In Grevesmühlen in Mecklenburg-Vorpommern erhielt die Polizei diverse Hinweise zum Angriff von Jugendlichen auf zwei Mädchen im Alter von 8 und 10 Jahren, die aus Ghana stammen. Sie sollen die Kinder rassistisch angegangen und der Achtjährigen auch ins Gesicht getreten haben. Später habe die Gruppe den Vater ebenfalls verletzt. Auf dem Stadtfest seien zuvor ausländerfeindliche Parolen zu einer bekannten Melodie gesungen worden. Zudem meldete die Polizei am Wochenende weitere Vorfälle mit womöglich volksverhetzendem Hintergrund.

