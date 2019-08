Ein von Deutschland gesuchter mutmaßlicher Helfer der Terrormiliz IS ist in Spanien gefasst worden.

Der 25-jährige Marokkaner sei in Elda in der Provinz Alicante im Osten des Landes festgenommen worden, teilte die spanische Polizei mit. Die Policía Nacional postete auf Twitter ein Video der Festnahme. Anlass sei ein von Deutschland ausgestellter Europäischer Haftbefehl gewesen. Weiter hieß es, der mutmaßliche Dschihadist sei 2017 aus Deutschland geflohen, habe sich danach in mehreren Ländern aufgehalten und sich zuletzt in Spanien versteckt. Der Mann wird beschuldigt, eine islamistische Terrorzelle mit Helfern in Deutschland, Frankreich und Marokko logistisch unterstützt zu haben.



Diese habe unter anderem Ende 2016 in Paris einen Anschlag mit Kalaschnikow-Gewehren verüben wollen, der jedoch von der Polizei vereitelt worden sei.