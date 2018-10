Nach dem Mord an einer Journalistin in Bulgarien haben die Europäische Kommission und die Bundesregierung eine rasche Aufklärung gefordert.

Die Leiche der TV-Journalistin Wiktoria Marinowa war am Wochenende in einem Park der Stadt Russe entdeckt worden. Die 30-Jährige wurde vergewaltigt und erwürgt. Der Hintergrund der Tat ist unklar. Die Ermittlungen der Polizei konzentrieren sich auf das kriminelle Milieu. Marinowa hatte kürzlich eine Sendung moderiert, in der es um angeblichen Betrug mit EU-Fördergeldern ging. Am Abend nahmen in Russe Hunderte Menschen an einer Mahnwache für Marinowa teil.



In Europa hatten zuletzt der tödliche Bombenanschlag auf die maltesische Journalistin Galizia vor rund einem Jahr und die Ermordung des slowakischen Reporters Kuciak im Februar für Aufsehen gesorgt.