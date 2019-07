In der rumänischen Hauptstadt Bukarest haben mehrere Tausend Menschen gegen Polizei und Regierung demonstriert.

Sie werfen den Behörden Untätigkeit und Inkompetenz vor, weil sie den Mord an einer 15-Jährigen nicht verhindert haben. Die Jugendliche war am Mittwoch beim Trampen entführt worden und hatte drei Notrufe abgesetzt. Danach dauerte es noch 19 Stunden, bis Polizisten das Haus, in dem sie festgehalten wurde, betraten. Die Beamten hatten trotz des Notfalls zunächst einen Durchsuchungsbefehl beantragt und stundenlang abgewartet. Der Polizeichef des Landes, Buda, wurde in der Folge entlassen. Die Demonstranten fordern den Rücktritt der Regierung.

Regierungschefin bringt Referendum ins Gespräch

Rumäniens Regierungschefin Dancila sprach sich für Schritte aus, um die Reaktionszeit der Behörden in solchen Fällen zu beschleunigen. Sie brachte zudem ein Referendum über härtere Strafen für Mord, Vergewaltigung und pädophile Verbrechen ins Gespräch.