Der Bundestag hat die Gräueltaten von Butscha fraktionsübergreifend verurteilt. (imago / ZUMA Wire / Matthew Hatcher)

Russische Soldaten hätten die Gewalttaten an Zivilisten verübt. Russlands Behauptung, es handle sich um eine "Inszenierung" der ukrainischen Seite, nannte Scholz zynisch. Er betonte zugleich, die Ermordung von Zivilisten sei ein Kriegsverbrechen. Täter und Auftraggeber müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Der Kanzler unterstrich auch, dass Deutschland die Ukraine weiterhin mit Waffen versorgen werde - so wie die Beschlusslage der Alliierten und die Fähigkeiten der Bundeswehr es zuließen. Scholz bekräftigte indes, die Nato werde keine Kriegspartei.

Ruf nach Verfahren gegen Putin vor Internationalem Strafgerichtshof

Grünen-Fraktionschefin Haßelmann forderte, Präsident Putin und seine Gefolgsleute vor dem Internationalen Strafgerichtshof zur Rechenschaft zu ziehen. Der designierte FDP-Generalsekretär Djir-Sarai sagte, die Gräueltaten von Butscha dürften niemals vergessen werden.

Auch die Opposition zeigte sich entsetzt. Unionsfraktionsvize Wadephul sagte, der Krieg in der Ukraine werde inzwischen auf barbarische Weise geführt. Der AfD-Abgeordnete Braun forderte, nach dem Massaker von Butscha müssten zunächst die Experten des UNO-Menschenrechtsrates ermitteln. Bei entsprechenden Ergebnissen solle es dann ein Kriegsverbrechertribunal geben, ähnlich wie für Ex-Jugoslawien. Linken-Fraktionschef Bartsch äußerte die Befürchtung, dass nach Butscha, so wörtlich, "weitere Bilder des Horrors" folgten - wenn Journalistinnen und Journalisten in andere Orte und Städte der Ukraine gelangten.

"Terror gegen das ganze Volk"

Zum Auftakt der Sitzung hatte bereits Parlamentspräsidentin Bas erklärt, der Bundestag verurteile die Kriegsverbrechen in der Ukraine auf das Schärfste. Mit Blick auf Butscha und andere Orte sprach sie von "Terror gegen das ganze Volk". Es würden Städte belagert, Evakuierungen blockiert und die Versorgung von Lebensmitteln gekappt. Alle Massaker müssten unabhängig untersucht werden. Ohne Wahrheit gebe es keine Gerechtigkeit, betonte Bas.

Lambrecht (SPD): "Der Feind hört nämlich mit"

Bundesverteidigungsministerin Lambrecht hat ebenfalls bei der Bundestagssitzung die weitgehende Geheimhaltung der Waffenlieferungen an die Ukraine mit einer entsprechenden Bitte der Führung in Kiew begründet. Die SPD-Politikerin sagte im Bundestag, das sei der Grund dafür, dass man über Art und Anzahl der Waffen nicht öffentlich rede. Es sei wichtig, Russland im Unklaren zu lassen. Zitat: "Der Feind hört nämlich mit."

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 06.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.