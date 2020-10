Gesundheitsexperten fordern eine Steuer auf sogenannte Erfrischungsgetränke, die mit Zucker gesüßt sind.

Wenn man die gesundheitlich bedenklich hohen Zuckerzusätze senken wolle, führten lockere Vereinbarungen mit der Industrie nicht mehr weiter, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung des AOK-Bundesverbands, des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte und der Deutschen Diabetes Gesellschaft beim sogenannten Zuckerreduktionsgipfel in Berlin. Die Einnahmen aus einer solchen Steuer könnten etwa in den Schulsport oder in eine gesunde Gemeinschaftsverpflegung in Kitas und Schulen investiert werden. Den Angaben der Verbände zufolge trinken Kinder und Jugendliche in Deutschland im Durchschnitt bis zu einem halben Liter zuckergesüßte Erfrischungsgetränke pro Tag. Dies sei erschreckend, hieß es.



Bei dem Treffen diskutierten Vertreter von Politik, Verbänden und Wissenschaft zum dritten Mal über Strategien zur Reduzierung von Zucker in den Nahrungsmitteln.

