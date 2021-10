Spaniens Regierung verbietet Süßigkeiten-Werbung, die sich gezielt an Kinder richtet.

Die Regelung betreffe Schokoriegel, Kekse und Kuchen, Eiscreme, Softdrinks und andere zuckrige Getränke und werde Anfang 2022 in Kraft treten, teilte Verbraucherschutzminister Garzón in Madrid mit. In Spanien gilt eins von drei Kindern als zu dick. 1984 waren es nur drei Prozent. Werbung sei ein Faktor für diese Entwicklung, betonte Garzon. Minderjährige seien verletzliche Konsumenten. Es sei die Pflicht einer Regierung, sie davor zu schützen. Spanien folge damit dem Weg anderer europäischer Staaten wie Großbritannien, Norwegen oder Portugal.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.