Um eine gesündere Ernähung zu erleichtern, setzen die Verbraucherzentralen auf eine einfache Farb-Kennzeichnung auf Lebensmittelpackungen.

Vorbild ist das Nutri-Score-System aus Frankreich. Es biete die Chance, positive und negative Elemente von Fertigprodukten in einem einzigen Wert erkennbar zu machen, sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Müller, der Deutschen Presse-Agentur. Verbraucher könnten so schnell und einfach informiert werden. In dem Logo werden sowohl der Gehalt problematischer Bestandteile wie Zucker, Salz und Fett verrechnet wie auch positive Inhaltsstoffe wie Proteine, Früchte und Gemüse.



Ziel ist es laut Müller, den bisherigen Flickenteppich diverser Nährwert-Logos zu vermeiden. Union und SPD hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, bis zum Sommer ein Modell zur einfachen Kennzeichnung von Nährwerten zu erarbeiten.