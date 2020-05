Bundesministerin Klöckner hat in Berlin den aktuellen Ernährungsreport vorgestellt.

Demnach essen die Deutschen deutlich seltener Fleisch als noch vor fünf Jahren. Klöckner meinte dazu, Konsumenten bräuchten mit Blick auf ihre Ernährung keine staatlichen Vorschriften. Es müsse ihnen aber leichter gemacht werden, sich gesund zu ernähren. Die CDU-Politikerin verwies dabei unter anderem auf Zuckerangaben auf Verpackungen oder Tierwohl-Labels.



In der repräsentativen Umfrage gaben nur noch 26 Prozent der Teilnehmer an, täglich Wurst oder Fleisch zu verzehren. Im Jahr 2015 waren es noch 34 Prozent. Über die Hälfte der Befragten gab an, regelmäßig bewusst auf Fleisch zu verzichten. Der Anteil der Vegetarier und Veganer blieb allerdings gleich. Insgesamgt waren rund 1.000 Menschen im Dezember 2019 und Januar 2020 zu ihrem Essverhalten befragt worden.